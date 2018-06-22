Жена президента США Дональда Трампа Мелания подверглась резкой критике за выбор куртки, в которой она отправила в Техас, чтобы посетить центр, где содержатся дети нелегальных мигрантов. На спине куртки большими буквами было написано «Мне правда все равно, а вам?» («I really don’t care do u?»).

Пресс-секретарь первой леди, которая до брака с Трампом много лет занималась модельным бизнесом, заявила, что никакого скрытого смысла в выборе одежды не было, передает BBC.

Но куртка от фирмы Zara стоимостью 39 долларов вызвала бурю возмущения в соцсетях.

Сам Дональд Трамп позже написал в «Твиттере», что послание на куртке «относится к СМИ, публикующим фейковые новости».

Фраза «МНЕ ПРАВДА ВСЕ РАВНО, А ВАМ?», написанная на спине куртки Мелании, относится к СМИ, распространяющим фейковые новости. Мелания поняла, насколько они лживы, и теперь ей на самом деле все равно!» — написал президент.

Однако тысячи пользователей «Твиттера» сразу же стали критиковать Меланию Трамп и ее не слишком завуалированное послание.

Minval.az