Вопрос продажи американских вертолетов Азербайджану должен стать предметом «тщательного расследования» со стороны армянского и американского правительств. Об этом заявил политолог Сурен Саркисян.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило, что 26 июня на военном параде по случаю 100-летия создания армии впервые будут продемонстрированы вертолеты американского производства Bell-412.

В Армении теперь ломают голову: как американские вертолеты оказались в распоряжении Азербайджана, если известно, что в США законодательно запрещена поставка оружия конфликтующим друг с другом страна. И Армения с Азербайджаном также подпадают под этот запрет.

Саркисян напомнил, что «в случае Азербайджана уже около 25 лет действует известный нормативный акт под названием 907-ая резолюция, запрещающая правительству США оказывать какое-либо содействие Азербайджану, если эта помощь может быть использована против Армении».

По его словам, армянская сторона в лице Минобороны, Совета нацбезопасности, МИД, а также лоббистских структур США, должна разработать пакет мер с целью выяснить, каким образом американские вертолеты оказались в распоряжении азербайджанской армии — США сами их поставили или же они были перепроданы Азербайджану?

По словам Саркисяна, неизвестно, есть ли на вооружении азербайджанской армии другие виды вооружений и военной техники американского производства.

Особой информации на этот счет нет, утверждает он.

Как отмечает эксперт, Азербайджану такие вертолеты могли продать Саудовская Аравия, Пакистан или Турция – традиционные союзники Баку. Еще один союзник — Израиль в данном случае отпадает из списка, так как у него нет этих вертолетов.

«Но при этом американцы при подписании соглашения об оборонных поставках обязательно закрепляют в них пункт, согласно которому поставляемая продукция не подлежит перепродаже», — цитирует Саркисяна Sputnik Армения.

Армения, по его мнению, должна инициировать совместное с американцами расследование обстоятельств этой сделки. И если выяснится, что они попали через третьи страны, то принять соответствующие меры.

Minval.az