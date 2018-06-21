Семейная пара во время полета в Мексику сняла видео, как их соседи занимаются сексом прямо в салоне самолета, сообщает Mirror.

Авторы видео — муж с женой — были ошеломлены происходящим. В какой-то момент операторы показали понораму самолета, демонстрируя, насколько небольшой салон.

Ролик выложила в Twitter дочь операторов с ником Кайли Талли. Девушка рассказала, что в самолете летели ее родители, и именно они сняли секс в двух рядах от них.

«Моя мама и папа просто пытались спокойно съездить в Мексику, и вот они прислали мне это», — написала она.

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