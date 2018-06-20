Никол Пашинян готовит Армению к гражданской войне?

Чемпионат мира по футболу в России только «разворачивается»: серия «плей-офф» еще не началась, а команды соперничают за выход из группы. Тем не менее знатоки футбола уже обсуждают и сенсационные поражения, и не менее сенсационные победы, и красивые голы. А те, кого на мундиале интересует не только и не столько футбол, уже «прошлись» по адресу подготовки к этому самому чемпионату в лучших, вернее, худших традициях «потемкинских деревень». Досталось и Ростову-на-Дону, и не только потому, что некогда знаменитые местные раки из-за плохой экологии и хищнического вылова становятся редкостью, и в многочисленных «заведениях» города вместо них предлагают привезенных из Армении севанских раков. Местные власти, готовясь к матчам в не самом, мягко говоря, благополучном ухоженном городе, превзошли самих себя. Здесь умудрились не просто завесить дома, находившиеся не в лучшем состоянии, огромными баннерами — в доме на проспекте Шолохова в нарисованных «окнах» даже изобразили улыбающихся людей. В расчете на то, что из окна автобуса футболисты и игроки не увидят разницы.

А теперь представьте себе, что происходит, когда такой баннер внезапно «слетает», обнажая то, что было под ним спрятано. Причем не с отдельно взятого дома, а с целой страны. Это неприятность похуже, чем если на дипломатическом приеме «подведут подтяжки».

Между тем с Арменией сегодня как раз происходит нечто подобное. «Технология баннеров» применялась здесь давно и с успехом. Этой «древней, многострадальной христианской стране» заботливо рисовали завидные рейтинги по всем поводам, от свободы слова до отсутствия коррупции, и старательно не обращали внимания и на аресты журналистов, и на скандалы, когда взятки требовали у американских коммерсантов, те бегали жаловаться в посольство, а подробности затем всплывали в утечках WikiLeaks. Просто теперь, когда власть карабахского клана рухнула, в СМИ и Интернет стали просачиваться такие новости об «особенностях национальной коррупции», что уже не получится не задать вопрос: а как быть с прежними лестными рейтингами Армении? Их составители немного не туда смотрели?

Вот и теперь в Армении обсуждают новость: арестован некогда всесильный Манвел Григорян, генерал, депутат парламента.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с арестом Манвела Григоряна напомнил: «Бывший замминистра обороны, национальный герой Армении Манвел Григорян принимал участие в многочисленных военных преступлениях, таких как совершение Ходжалинского геноцида, разграбление имущества азербайджанских жителей во время оккупации Физулинского и Джабраильского районов Азербайджана, пытки и массовое убийство военнопленных, а также взятие в заложники гражданских лиц, их пытки и убийства». Как продолжил азербайджанский дипломат, «в интервью, которое он дал в 2014 году армянскому бюро Радио «Свобода», он открыто и «с гордостью» заявлял, что возвращался с карабахской войны с сотнями азербайджанских заложников и заставлял их работать в своем доме. Григорян, обвинявшийся в связи с этим в нарушении Женевских конвенций, презрительно заявлял, что не признает Женевские конвенции и гордится тем, что является армянином. К сожалению, начатое в отношении Манвела Григоряна уголовное дело ограничивается лишь экономическими преступлениями, совершенными в Армении. Должны быть расследованы совершенные им в период войны военные преступления, в особенности действия в отношении сотен азербайджанцев, которых он, по его собственному признанию, брал в плен и заложники, их судеб». Хикмет Гаджиев выразил надежду, что международные организации по защите прав человека, в том числе Совет Европы, продемонстрируют активность в данном вопросе.

В Армении, впрочем, этих страниц биографии Манвела Григоряна предпочитают не касаться. И с упоением обсуждают другое. Как поясняют знающие люди, в городе Эчмиадзин, том самом, где располагается резиденция католикоса Гарегина II, в последнее время было два «хозяина»: местный криминальный авторитет Артур Асатрян, известный также под кличкой «Дон Пипо», и генерал Манвел Григорян, лидер организации ветеранов карабахской войны «Еркарапа». Пост мэра Эчмиадзина занимал сын Манвела Григоряна — Карен Григорян. Какие планы строил «Дон Пипо» на фоне «бархатной революции», осталось неизвестным, но задержали в результате и его, и Манвела Григоряна. Вместе с Асатряном задержали и несколько граждан России. В городе вспыхнули два митинга: один — за отставку мэра, другой — против. СНБ Армении успело вмешаться. Теперь в фокусе внимания уже другое. СНБ обнародовала шокирующие видеокадры обыска в особняке и зоне отдыха Манвела Григоряна. В личных, так сказать, владениях генерала оказались сотни ящиков с военными майками, носками, лекарствами, бинтами, собранными школьниками и различными коллективами для военнослужащих после апрельских боев 2016 года, сотни ящиков сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, даже туалетной бумаги. На ящиках и коробках есть пометки «для солдат». Также обнаружены 18 противотанковых гранат ПГ-7, 20 гранат Ф-1, 33300 патронов различного калибра, 12 400-граммовых тротиловых шашек, 79 винтовок, 39 пистолетов, другое оружие. Здесь же — впечатляющий автопарк с внушительной коллекцией современных и ретро-автомобилей, армейские внедорожники и автомобили скорой помощи, которые представители армянской общины России во время апрельских боев 2016 года отправили в качестве помощи армянской армии. По данным СНБ Армении, эти автомобили депутат Григорян зарегистрировал на имена своих родственников. Наконец, обнаружился и зоопарк: тигр, медведи, страусы, лошади. В СНБ отметили, что предназначенные для армии продукты питания депутат использовал для кормежки своих зверей.

В Республиканской армии уже назвали происходящее «государственными репрессиями» и заявили, что задерживать депутата имели право лишь в момент совершения им преступления, а не «по совокупности доказательств». Тем не менее сразу обещали, что поддержат предложение лишить Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности.

Можно, конечно, изобразить благостную картину: новые власти Армении наконец повели решительную борьбу с коррупцией, теперь прежние влиятельные персоны, считавшие себя «хозяевами жизни», рассматривают тюрьму изнутри, вот, к примеру, генерал Манвел Григорян ответит за воровство солдатских пайков, трусов и маек. Только вот на деле все не совсем так. Вернее, совсем не так. Арест Манвела Григоряна — это, будем откровенны, никакая не борьба с коррупцией, а классический пример «клановой войны», где сторонники Никола Пашиняна уверенно теснят «карабахцев». А уж будут ли те, кто придет на их место, более квалифицированными, порядочными и честными, мягко говоря, уверенности нет. Особенно если вспомнить, что среди «новых кадров» оказались и диджей, и некий персонаж, которого обвиняли в торговле кокаином, депутаты парламенте из числа сторонников Пашиняна «прикрывают» местных криминальных авторитетов, новый министр образования позволяет себе выражения типа «латиница, кириллица или зибилица», а глава ВАКа публикует на своей странице в Фейсбуке «фотомонтаж», изобразив себя в форме офицера СС…

Но вот в чем дело. Манвел Григорян — не просто влиятельный депутат парламента и один из ключевых игроков «республиканской» фракции. Он еще и стоит во главе «Еркрапа» — организации, объединяющей участников карабахской войны и представляющей собой этакий неофициальный «силовой кулак» РПА и «карабахского клана». И вряд ли «народный премьер» настолько наивен, что ну совсем этого не понимает. Быть может, он рассчитывает «нейтрализовать» своих противников при помощи законных государственных силовых структур? Тоже вряд ли. «Революционеры» сменили верхушку минобороны, МВД и СНБ, но «среднее звено» осталось неприкосновенным. А там за 20 лет владычества карабахского клана сторонники блока «Елк» точно не преобладают.

Другое дело, что Никол Пашинян уверенно сколачивает в Армении свой «неофициальный силовой кулак». На свободу выходят противники прежнего режима, находившиеся в заключении. Причем речь идет о персонажах весьма примечательных. Так, освобожден из тюрьмы Самвел Бабаян, бывший «министр обороны Нагорного Карабаха». 22 марта 2000 года Бабаян с сообщниками организовал покушение на «президента Нагорного Карабаха» Аркадия Гукасяна, который попытался ограничить его бизнес-аппетиты. Был осужден, отсидел, вышел…и вскоре опять попал «за шведские гардины». На сей раз Бабаян с сообщниками попытались ввезти в Армению ПЗРК «Игла» и сбить из нее…вертолет Сержа Саргсяна. Правда, в окончательном приговоре подготовки покушения на президента Армении уже не было, остались только незаконные валютные операции и контрабанда оружия, но информация к размышлению интересная.

Вышел на свободу и Жирайр Сефилян, профессиональный террорист. Он, напомним, родился в Бейруте, там же приобрел боевой, вернее, террористический «опыт». В Армению перебрался в 1990 году, в то время, когда французская пресса с тревогой констатировала, что на Кавказ перебираются из Ливана профессиональные армянские террористы (каким образом спецслужбы еще существовавшего СССР допустили въезд такого рода персонажей в страну — вопрос как минимум интересный). С новыми властями Армении у него, правда, отношения не заладились. А в июне 2017 года он был арестован по обвинению в подготовке ни много ни мало вооруженного мятежа. Помогла случайность: в мае в одной их машин, совершивших рядовое ДТП, обнаружили впечатляющий арсенал. Затем СНБ удалось выйти на Сефиляна, его арестовали, «отчитались» — а в июле грянул захват полицейской базы боевиками «Сасна Црер». Которые тут же выдвинули свои требования: освобождение Сефиляна и отставка президента Сержа Саргсяна. Но самое интересное, что эти требования передал тогда властям…Никол Пашинян, которого «саснацреровцы» допустили в захваченное здание для переговоров.

Уже потом многие эксперты пришли к выводу: после ареста Сефиляна на свободе осталось немало его единомышленников. И кое-то решил действовать без лидера. Да, и еще одна деталь: захватывали «саснацреровцы» не роддом и не популярный мюзикл, а полицейскую базу, где априори находились вооруженные и подготовленные люди. Что тоже позволяет судить о боеспособности «саснацреровцев», которые тоже выходят на свободу. Сколько их сторонников ждут на ереванских квартирах, где, возможно, собран не менее впечатляющий арсенал, можно только догадываться. И хотя против армии эта публика выстоит вряд ли, справиться с «Еркрапа» ей вполне по силам. Особенно если за основу будет взята привычная террористам тактика «неожиданных ударов» и политических убийств.

А тем временем новый директор СНБ Артур Ванецян уже намекает журналистам, что некоторые группы пытались нейтрализовать обожаемого Никола Пашиняна, но у них ничего не вышло и не выйдет. А это уже более всего похоже на подготовку общественного мнения к «силовому варианту». Который, кстати говоря, позволит и манипулировать с датой досрочных выборов, и устраивать политические расправы, и вводить жесткие меры против политических противников. Так что ереванскому обществу еще предстоит узнать реальную цену не только наворованных Манвелом Григоряном армейских трусов и маек, но и стремления Пашиняна «выбить со сцены» этого генерала вместе с его «Еркрапа». Особенно на фоне местных традиций террора.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az