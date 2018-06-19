Перед президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, так же как и перед футбольными болельщиками, встала дилемма: кому отдать предпочтение — Месси или Роналду?

Выступая на конференции «Молодёжь и технологии», организованной турецкой аэрокосмической организацией TAI, Эрдоган не скрыл того факта, что из двух лучших игроков мира ему больше импонирует португалец.

«Я действительно являюсь фанатом Роналду. Если вы спросите «Роналду или Месси?», я явно отдам предпочтение Роналду. В частности, потому что было очень важно забить хет-трик в этом матче [против Испании на чемпионате мира]», — цитирует Эрдогана Daily Sabah.

«Его игра, характер, вера и, прежде всего, его позиция в отношении палестинского вопроса очень важны. Я аплодирую ему за это».

Президент также прокомментировал неожиданные результаты игры команд-фаворитов на ЧМ-2018.

«Сначала я сказал, что Германия [будет победителем], но ошибся. Германию одолели в первой игре, и теперь их работа усложнилась. Все сильные команды сейчас проигрывают. Германию победили, положение Бразилии очевидно, Мексика любопытна. Я не знаю, смогут ли они продолжать в том же ключе», — сказал он.

Minval.az