Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) потеряла два огромных резервуара для хранения нефти в результате нападения боевиков на порт Рас-Лануф – третий по величине в стране. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 18 июня

Отмечается, что разрушение резервуаров привело к сокращению емкостей хранения нефти в порту на 400 тысяч баррелей – с 950 тыс. барр. до 550 тыс. барр.

Всего в Рас-Лануфе было пять резервуаров. В результате уничтожения одного из них возникла опасность утечки нефти и распространения пламени на три оставшихся хранилища.

Реконструкция нефтяных резервуаров потребует крупных финасовых расходов и может занять годы, особенно в связи со сложившимися условиями в регионе, добавили в компании.

Minval.az