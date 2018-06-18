Правительство Македонии одобрило законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны. Об этом говорится на сайте правительства.

«На сегодняшний 74-й сессии правительство Республики Македония рассмотрело и приняло законопроект о ратификации окончательного соглашения, решает разногласия, описанные в резолюциях Совета безопасности ООН №817 и 845», — говорится в сообщении.

Теперь законопроект должен быть представлен на рассмотрение парламента Македонии.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Minval.az