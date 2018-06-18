Супруга президента США Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику администрации своего мужа Дональда Трампа. Об этом заявила ее представитель Стефани Гришэм, сообщает CNN.

«Госпожа Трамп терпеть не может смотреть на то, как детей разлучают с их семьями», — рассказала она. Первая леди страны надеется, что американскому правительству удастся провести успешную иммиграционную реформу, отметила Гришэм. По мнению Мелании, США должны быть страной, которая следует всем законам, но при этом «руководствуется сердцем».

В начале июня Организация Объединенных Наций призвала США перестать задерживать семьи нелегальных мигрантов на южной границе и разлучать их.

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