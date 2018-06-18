Число пострадавших при землетрясении в японских префектурах Осака и Хиого возросло до 349 человек, сообщает телеканал NHK.

Погибшими по-прежнему числятся три человека, среди которых девятилетняя девочка.

Как сообщает национальное Пожарное управление, из-за землетрясения 110 тыс. квартир и частных индивидуальных домов отключены от газоснабжения. На его полное восстановление уйдет не менее десяти дней.В зоне бедствия остались без электроэнергии 170 тыс. квартир, но сейчас подача электричества восстановлена.

Minval.az