Ереван не удовлетворен реакцией Минска в связи с поставками Беларусью вооружения Азербайджану, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, сообщает «Интерфакс».

«Мы проводим публичную и непубличную работу с белорусской стороной. Могу лишь сказать, что реакция официального Минска нас пока не удовлетворяет», — сказал Т.Балаян на брифинге в понедельник.

По его словам, секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с послом Беларуси, попросил передать своему коллеге «глубокую обеспокоенность армянской стороны».

«Эти сигналы также были переданы белорусским властям по разным каналам», — отметил Т.Балаян.

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