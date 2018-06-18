Австрия готова принять саммит президентов России и США — Владимира Путинаи Дональда Трампа. Об этом австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

Политик заявил, что Австрия — безопасное и нейтральное государство, что позволяет устраивать в стране подобные мероприятия. «Мы готовы помочь в проведении такой встречи. Воспользуются ли этим предложением стороны — зависит не от нас», — сказал он.

В то же время Штрахе отметил, что никакой конкретики в отношении подготовки саммита пока нет.

9 июня сообщалось, что возможным местом встречи глав двух государств станет Вена. До этого Путин обратилсяк канцлеру Австрии Себастьяну Курцу с просьбой организовать переговоры с американским лидером.

Первые переговоры президентов состоялись 7 июля 2017 года во время саммита G20.

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