Сейсмологи в Мехико зафиксировали землетрясение искусственного происхождения в момент гола, который мексиканцы забили сборной Германии на стадионе «Лужники» в матче чемпионата мира по футболу в России.

«Землетрясение, которое было зафиксировано в Мехико, имеет искусственное происхождение. Вероятно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале», — говорится в сообщении мониторинговой сети землетрясений SIMMSA в Twitter.

Отмечается, что в 11:32 по местному времени его отметили два датчика.

Minval.az