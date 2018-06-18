На индонезийском острове Сулавеси 8-метровый питон проглотил женщину. 54-летняя домохозяйка Ва Тиба отправилась проверить кукурузную плантацию в километре от дома и исчезла, пишет Jakarta Post.

По информации издания, семья обратилась в полицию после того, как женщина не вернулась на следующее утро.

Сестра Ва Тибы пошла на поиски женщины, однако нашла лишь следы и вещи, принадлежащие ей. После этого она позвала на помощь местных жителей и общими усилиями удалось отыскать гигантского питона с раздутым животом.

Местные жители убили змею и вскрыли ей живот, в котором было найдено тело пропавшей женщины.

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