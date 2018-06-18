Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Учения прошли в Восточном военном округе.
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Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Учения прошли в Восточном военном округе.
Дата: 2018/06/18 10:53
Раздел: Армия, Бывший СССР
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