Мощное землетрясение произошло в Японии. Магнитуда его составила 6,1 по шкале Рихтера. Жертвами стали три человека, число пострадавших — 91. Ранее сообщалось об одной погибшей, 9-летней девочке, которая умерла от остановки дыхания и сердца.

Произошло землетрясение на западе страны в префектуре Осака, где проживают больше двух с половиной миллионов человек. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 метров. Сильных разрушений нет, угрозу цунами тоже исключили.

Тем не менее, почти 170 тысяч квартир и домов остались без света. Кроме того, в префектуре не работает аэропорт.

Minval.az