В социальных сетях распространилось забавное видео, которое вызвало дружный смех у всех, кто его успел просмотреть. На видеоролике, снятом на камеру внутреннего слежения, видно как мужчина заходит в какую-то клинику, и при входе ему напоминают о том, что он должен обязательно надеть бахилы. Но не уточнили – на что именно, наверняка полагая, что мужчина и сам знает, что на ноги. Но, к удивлению медперсонала, мужчина как раз таки не знал, и потому натянул бахилу на голову. И в таком виде предстал перед ресепшн, сотрудница которого, давясь от смеха, видимо все таки проинструктировала – что такое бахилы и на что именно следует их надевать, потому что мужчина резко пошел к выходу, стягивая с головы то, что другие люди одевают на ноги.

Хоть данный ролик вызвал смех, но, тем не менее, мнения были самые разные: большинство выдвинуло версию, что мужчина этот никогда ранее не был в клинике, а потому мог и не знать всех внутренних правил. А некоторые комментаторы даже пожалели этого человека отметив, что нехорошо смеяться над незнанием. Таких людей наоборот нужно просвещать, чтобы в следующий раз они не ударили в грязь лицом.

Minval.az