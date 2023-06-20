Гражданин США убил россиянку в Армении

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Следственный комитет страны сообщает, что 6 июня мать 24-летней Елены Сергеевой сообщила о том, что ее дочь перестала выходить на связь после прилета в Ереван из Москвы.

Девушка прилетела в столицу Армении за несколько дней до этого, в аэропорту ее встретил 34-летний гражданин США. По данным следствия, пара встречалась до мая 2020 года, но потом девушка разорвала отношения из-за ссор и ревности. После этого мужчина начал угрожать ей, требовать встречи и распространять про нее ложные данные в интернете. Чтобы прекратить преследование, Елена договорилась встретиться с мужчиной в последний раз 4 июня в Ереване, у нее был куплен обратный билет на тот же день.

Бывший встретил ее на арендованном в Грузии внедорожнике и отвез за город, пара успела пообедать и уехать в сторону гостевого дома, который заранее арендовал мужчина. После этого он напал на нее, нанес удары по голове, бросил тело у трассы Дилижан-Ереван и уехал в Грузию.

15 июня в лесу возле трассы было обнаружено тело девушки. По версии СК, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Также на трассе была обнаружена одежда девушки со следами крови. Возбуждено уголовное дело, мужчина объявлен в розыск, по предварительным данным, после убийства он успел уехать в Турцию.