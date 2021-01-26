В долгосрочной перспективе стоимость самой популярной криптовалюты в мире — биткойна — может превысить 50 тысяч долларов. Такую динамику стоимости коина предрекли аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK, пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков, ближайшие 3-10 лет популярность биткойна может вырасти, в то время как золото, наоборот, рискует разонравиться инвесторам. За прошлый год Bitcoin подорожал в четыре раза и к началу января 2021 года пробил отметку в 42 тысячи долларов. Затем стоимость криптовалюты скорректировалась и потеряла примерно 10 тысяч долларов. На момент написания материала цена биткойна составила 31,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные Coindesk.

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