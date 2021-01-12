По состоянию на 10 января 2021 года завершены все этапы антитеррористических операций под кодовым названием Yıldırım («Молния»).

Новый этап борьбы с преступностью получил название «Операции Эрен» в память о погибшем от рук террористов подростке Эрене Бюльбюле. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Турции.

В рамках предыдущего этапа борьбы с терроризмом, проводившегося на территории Турции с 15 июля 2020 года были нейтрализованы 153 террориста, уничтожено 707 убежищ, укрытий и складов с боеприпасами.

При этом, в стартовавшем во вторник первом этапе операции «Эрен» в районе горы Тендюрек на востоке Турции принимают участие 1071 сотрудник полиции и жандармерии.

16-летний Эрен Бюльбюль погиб в августе 2017 года в провинции Трабзон в ходе перестрелки между сотрудниками правоохранительных органов и террористами PKK. Молодой парень вызвался помочь полицейским разыскать преступников, которые открыли по нему прицельный огонь.



Minval.az