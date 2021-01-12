Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покинул первое место рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes, при этом сохранив свое лидерство в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемом агентством Блумберг, следует из данных рейтингов.

По данным Forbes Real-Time, состояние Маска составляет 176,2 миллиарда долларов, снизившись за день на 13,5 миллиарда, что позволяет ему занять второе место в рейтинге. На первое место вернулся основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал составляет 182,1 миллиарда долларов.

Днем ранее основные американские фондовые индексы снизились, при этом акции Tesla подешевели сразу на 7,8%, до 811,19 доллара. А это основа благосостояния бизнесмена, и ралли стоимости бумаг компании продолжалось непрерывно с 23 декабря, начавшись с отметки в районе 640 долларов.

В то же время по версии BBI богатство Маска составляет 194 миллиарда долларов (снижение за день на 15,6 миллиарда), а состояние Безоса — 183 миллиарда (снижение на 3,65 миллиарда), бизнесмены заняли в рейтинге первое и второе места соответственно. Таким образом, Маск продолжает сохранять лидерство в списке богатейших людей планеты по версии агентства Блумберг.

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