Погибшая от пули полицейского в Конгрессе США Эшли Бэббит была активной сторонницей теории заговора QAnon, сообщает издание The Guradian, делая такой вывод на основе анализа ее аккаунта в Twitter.

По его данным, женщина в среднем писала около 50 сообщений в день. Например, в день выборов в США она оставила там 77 твитов.

Начиная с февраля прошлого года она регулярно писала там о теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп пытался спасти мир от педофилов-сатанистов, к числу которых сторонники этой теории относят Джо Байдена, демократов и голливудских знаменитостей.