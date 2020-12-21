Жителям американского штата Флорида предложат включить в рацион мясо питонов. Таким образом местные власти хотят проконтролировать популяцию змей в регионе, сообщает CNN.

Питоны начали активно размножаться на юге штата в национальном парке Эверглейдс. Их популяция так разрослась, что стала угрожать другим видам животных.

Теперь ученые проводят исследования, чтобы установить уровень содержания ртути в мясе змей. Если обнаружится, что оно безопасно, специалисты разработают рекомендации по употреблению в пищу питонов для жителей южной Флориды.

Пока специальная комиссия по охране рыбных ресурсов и диких животных призывает местных жителей уничтожать змей и сообщать местным ведомствам об обнаружении питонов.

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