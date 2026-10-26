Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней – до 29 января 2027 года, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Это уже 21-е продление обоих режимов с начала российско-украинской войны.

Во время военного положения военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на воинском учете по месту жительства или пребывания и своевременно обновлять персональные данные в Едином государственном реестре.

Они также обязаны иметь при себе паспорт и военно-учетный документ – в бумажной или электронной форме – и являться в территориальные центры комплектования или учебные центры в установленные сроки.

Обязательной мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет, признанные годными по состоянию здоровья и не имеющие законных оснований для отсрочки.

Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать только в предусмотренных законом случаях – если они являются офицерами запаса или ранее проходили срочную военную службу. В остальных случаях они могут поступить на службу добровольно.