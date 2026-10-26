Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие 30 лет Евросоюз может расшириться примерно до 40 государств. При этом перспективы членства Азербайджана, Турции, Армении и Грузии будут зависеть от их дальнейшего развития.

Об этом он заявил 26 октября, выступая на церемонии открытия учебного года в Колледже Европы в бельгийском Брюгге.

По словам Стубба, расширение остается важнейшим направлением внешней политики ЕС. Он выразил желание видеть в составе объединения страны Западных Балкан, Украину, Молдову, Исландию, Норвегию, Швейцарию и Великобританию.

Президент Финляндии также предположил, что Канада как минимум получит статус ассоциированного члена ЕС.

При этом Стубб подчеркнул, что форматы участия стран в Евросоюзе могут различаться, а переход на евро не обязательно станет условием для всех участников.