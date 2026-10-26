Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не намерена атаковать Иран до парламентских выборов 27 октября, назвав сообщения о подготовке удара «полностью лживыми».

«Я однозначно заявляю, что у Израиля нет намерений инициировать атаку на Иран перед выборами… Все публикации по этому поводу полностью лживы», – написал Кац в X.

При этом он предупредил, что в случае атаки Ирана Израиль ответит «с большой силой».

Кац также отверг сообщения израильских СМИ о разногласиях между политическим руководством страны и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по иранскому вопросу, назвав их «полностью абсурдными и лживыми».

«С момента моего вступления в должность министра обороны координация между премьер-министром Биньямином Нетаньяху, мной и ЦАХАЛ по иранскому вопросу полная», – заверил министр.

По его словам, попытки оппозиции использовать эти публикации для нападок на Нетаньяху и самого Каца, пока они не могут комментировать детали иранского вопроса, являются «позорными и безответственными».