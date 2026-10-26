Саудовская Аравия предложила йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) $1 млрд за прекращение атак, сообщает Israel Hayom.

Как отметили дипломатические источники в странах Персидского залива, предложение обсуждается при посредничестве Ирана.

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман посетил Тегеран для переговоров. Один из источников утверждает, что министр доставил деньги на борту военно-транспортного самолета. При этом саудовские официальные лица не подтвердили факт передачи средств.

По данным Israel Hayom, предполагаемая сделка предусматривает выплату зарплат госслужащим на территориях под контролем хуситов и восстановление гражданской инфраструктуры в обмен на соблюдение перемирия и прекращение атак на Саудовскую Аравию.