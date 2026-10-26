Посольство России в Армении выразило недоумение из-за слов губернатора Ширакской области Давида Арушаняна об «Иванах», прозвучавших в связи с праздничными мероприятиями в Гюмри.

«С недоумением восприняли содержащееся в записи на личной странице губернатора Ширакской области Д. В. Арушаняна в социальной сети Facebook от 17 октября 2026 года упоминание неких «иванов», поневоле напоминающее лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве выразили надежду, что губернатор региона, где дислоцируется 102-я военная база РФ и несут службу российские пограничники, не считает допустимыми публичные высказывания, способные провоцировать национальную неприязнь к россиянам. Там подчеркнули, что подобные заявления противоречили бы духу многовековой дружбы между народами двух стран.

Ранее Арушанян назвал праздничные мероприятия по случаю Дня Гюмри, организованные партией «Сильная Армения», «очередным политическим представлением». Он также заявил: «Гюмри – это не ваш «Нижний Табор», а гюмрийцы – не ваши «Иваны».