Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что социальные сети «разрушают демократии» и превращаются в «инструменты мобилизации худших импульсов». Об этом сообщает Ahram Online.

Во время визита в Марсель Макрон отметил, что соцсети активно использовались во время беспорядков 17 октября, чтобы направлять молодых людей к местам преступлений, нападений и мародерства.

По словам французского лидера, новая волна протестов в следующие выходные может оказаться «рискованной». Он добавил, что маршруты демонстраций пройдут за пределами городских центров, чтобы обеспечить общественный порядок.

Макрон также признал, что власти «совершенно не предвидели» масштабов протестов.