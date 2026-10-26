Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана раскрыла подробности задержания обвиняемых в убийстве 43-летнего Джейхуна Мирагаева, известного по прозвищу «Джейхун Сабунчу», после массовой драки в ресторане в Хатаинском районе Баку. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.

По данным ведомства, подозреваемыми являются Эмин Рагимов 2002 года рождения и Эльмар Джафаров 1993 года рождения. После убийства они скрылись, но оперативно-разыскные мероприятия позволили установить их местонахождение и задержать обоих.

Бинагадинский районный суд избрал в отношении Рагимова и Джафарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.

В ходе расследования установили и других участников произошедшего. По версии следствия, они придерживались правил преступной среды, систематически занимались незаконной деятельностью и вымогали деньги, угрожая людям во время криминальных разбирательств.

Как утверждает следствие, для укрепления влияния в криминальных кругах и наказания тех, кто отказывался выполнять их требования, было создано преступное объединение. Его участники, по данным следствия, применяли огнестрельное и холодное оружие, чтобы умышленно причинять тяжкий вред здоровью.

В рамках совместной операции следственной группы Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел задержали еще 11 предполагаемых участников объединения.

Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.