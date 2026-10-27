Президент США Дональд Трамп назвал «ужасными» прошедшие в Бразилии президентские выборы, сравнив их с возможной фальсификацией.

«На мой взгляд, это выглядело ужасно. Честно говоря, это было похоже на очередные сфальсифицированные выборы. Я не занимал ничью сторону, но зрелище было ужасное. Выборы должны быть бесспорными, а на мой взгляд, все выглядело очень плохо», – сказал Трамп.

Второй тур выборов прошел 25 октября. Действующий президент Бразилии Лула да Силва, представляющий Партию трудящихся, одержал победу, набрав 51,79% голосов. Его соперник Флавио Болсонару из Либеральной партии, сын бывшего президента Жаира Болсонару, получил 48,21%.

Флавио Болсонару не признал поражение. В первом туре он опередил Лулу да Силву.