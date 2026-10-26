Пентагон заявил, что не менял политику в отношении обмена разведданными и поставок вооружений Украине через европейских союзников, несмотря на сообщения о задержках с передачей ракет для ПВО.

«Никаких изменений» в этой политике не произошло, заявил высокопоставленный представитель ведомства в комментарии Business Insider. По его словам, программа PURL «продолжает действовать без изменений».

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев почти месяц ждет подписи главы Пентагона Пита Хегсета под документами, необходимыми для поставок ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. Глава государства поручил вновь обсудить этот вопрос с американской стороной.