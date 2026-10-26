Ливанская организация «Хезболла» в последние три месяца готовилась к возможному возобновлению боевых действий с Израилем и получила от Ирана финансовую помощь на укрепление военного потенциала. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников служб безопасности Ливана.

По данным источников, организация использовала паузу в боевых действиях для пополнения запасов взрывчатки и производства беспилотников, которые могут применяться для атак на израильские позиции.

Собеседники отмечают, что «Хезболла» получила от Иран десятки миллионов долларов на укрепление военного потенциала.

Источники также сообщили, что группировка восстанавливает системы управления и связи, поврежденные в ходе предыдущих боев. При этом она пока не завершила подготовку запасов и личного состава к возможному новому противостоянию.

В медиаофисе «Хезболлы» заявили Reuters, что израильская оккупация ливанских территорий дает им право на сопротивление. При этом организация отвергла утверждения о нарушении работы ее систем управления и связи.

По данным агетства, «Хезболла» готовится к возможной эскалации между США и Ираном, которая может привести к возобновлению полномасштабных боевых действий в Ливане.