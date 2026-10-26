Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассчитывает на рост турпотока из Японии после съемок японского фильма в республике и предлагает обсудить полноценный безвизовый режим между двумя странами. Об этом сообщает АзерТАдж.

«Мы видим, что они открывают для себя Азербайджан как весьма интересное направление. Мы ввели годичный безвизовый режим поездок и, конечно же, с нетерпением ожидаем его продления», – сказал Гаджиев на специальной сессии «Язык мира и борьба с дезинформацией» в рамках «Бакинской платформы диалога культуры и медиа».

По его словам, безвизовый режим должен работать в обе стороны, поскольку многие азербайджанцы также хотят посетить Японию.