Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассчитывает на рост турпотока из Японии после съемок японского фильма в республике и предлагает обсудить полноценный безвизовый режим между двумя странами. Об этом сообщает АзерТАдж.
«Мы видим, что они открывают для себя Азербайджан как весьма интересное направление. Мы ввели годичный безвизовый режим поездок и, конечно же, с нетерпением ожидаем его продления», – сказал Гаджиев на специальной сессии «Язык мира и борьба с дезинформацией» в рамках «Бакинской платформы диалога культуры и медиа».
По его словам, безвизовый режим должен работать в обе стороны, поскольку многие азербайджанцы также хотят посетить Японию.
«Считаю, что соответствующие ведомства и министерства иностранных дел двух стран могли бы совместно проработать вопрос о введении полноценного безвизового режима, который упростил бы поездки туристов и способствовал развитию культурных связей между нашими странами», – подчеркнул помощник главы государства.