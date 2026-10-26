Россия обсуждает с Турцией и другими странами варианты обеспечения безопасности перевозок зерна через Черное море, однако перспектив возобновления «зерновой сделки» Москва пока не видит, заявил «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«Предложения, которые поступают от стран, рассматриваются. Со всеми странами мы находимся, я имею в виду и Турцию, в диалоге. И не только с Турцией, мы эту тему обсуждаем с разными странами, но пока каких-то перспектив возрождения «зерновой сделки» я не вижу», – сказал Алимов.

По словам дипломат, вопрос возобновления соглашения обсуждают и в ООН. По его утверждению, некоторые страны готовы вернуть сделку в том или ином формате, однако Москву такие варианты не устраивают.

Алимов назвал прежнюю «зерновую сделку» неудачной для России, заявив, что ООН не смогла обеспечить выполнение обязательств по экспорту российских удобрений и сельхозпродукции.

«Мы свои обязательства уважали, а обеспечить соблюдение своих обязательств в отношении РФ, экспорта наших удобрений, сельхозпродукции ООН оказалась не в состоянии. Возрождать в каком-то формате «зерновую сделку» возможностей мы не видим», – заключил замминистра.

Черноморская зерновая инициатива была заключена в июле 2022 года при посредничестве ООН и участии Турции, России и Украины. Она позволяла Украине экспортировать зерно через Черное море, несмотря на боевые действия. Параллельно соглашение должно было облегчить экспорт российских продовольствия и удобрений.