Представители Ирана, Турции, Пакистана и Саудовской Аравии собрались в Тегеране, чтобы обсудить региональную безопасность и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает IRNA.

Иран на встрече представляет секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи. Также в переговорах участвуют министр обороны Саудовской Аравии Халид бен Салман, командующий армией Пакистана Асим Мунир и глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын.

Встречу созвали по инициативе Пакистана при содействии Ирана.

Участники обсуждают региональную безопасность, конфликт между Ираном, США и Израилем, а также помощь Палестине и Ливану.