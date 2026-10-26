Microsoft предложила более чем 60 тысячам сотрудников в США, Великобритании, Канаде и Индии компенсации за добровольное увольнение в рамках плана сокращения расходов, сообщает Bloomberg.

«Это предложение дает сотрудникам, которые рассматривают возможность ухода из компании и имеют на это право, новый шанс совершить это сейчас при нашей поддержке», – заявила директор по персоналу Microsoft Эми Коулман.

По данным источников агентства, программа распространяется на финансовый отдел, а также подразделения Xbox, Windows и Copilot. При этом в ней не смогут участвовать сотрудники, работающие в сфере центров обработки данных, продаж, маркетинга, кибербезопасности и квантовых вычислений.

В Microsoft работают более 223 тысяч человек. Таким образом, программа добровольного увольнения может затронуть около 27% штата.