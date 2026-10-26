Кардинал Ватикана Джордж Джейкоб Кувакад пообещал устранить проблему с недостоверными сведениями, распространяемыми Vatican News со ссылками на армянские источники.

На встрече с кардиналом глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде обратил внимание на материалы информационного агентства Ватикана, в которых в последнее время распространялись недостоверные сведения, в том числе со ссылками на армянские источники. В подтверждение своих слов он представил доказательства.

Кувакад заверил, что незамедлительно проинформирует об этом соответствующие структуры и примет меры для устранения проблемы.