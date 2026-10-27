Президент США Дональд Трамп пообещал миллион долларов за сведения о фальсификациях на прошлых выборах или на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году.

«Любой, кто сообщит о фальсификациях на прошлых выборах или на предстоящих промежуточных выборах 2026 года, получит 1 миллион долларов после ареста и осуждения тех, кто организовал эти фальсификации!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года. Американцы переизберут всю Палату представителей и треть Сената, а также губернаторов 36 штатов и территорий. Сейчас обеими палатами контролируют республиканцы.