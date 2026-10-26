Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Иран отказаться от угроз и искать дипломатическое решение, предупредив, что новый виток эскалации может выйти из-под контроля.

«Я хочу ясно заявить: нам нужны максимальная сдержанность и дипломатические решения. Если бряцание оружием, свидетелями которого мы сейчас являемся, выльется в серьезную эскалацию, ситуация в регионе может выйти из-под контроля», – написал Гутерриш в соцсети X.

Он также подчеркнул, что в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах «должны быть полностью восстановлены права и свобода судоходства в соответствии с международным правом».

Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о возможной подготовке Израиля и США к новой волне ударов по Ирану.