Префект Дикастерии Святого престола по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакад и председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде подписали в Ватикане меморандум о взаимопонимании – впервые в истории Святого престола такой документ заключен с религиозным центром.

Как сообщает пресс-служба УМК, церемония подписания состоялась 26 октября.

Кувакад назвал меморандум важным шагом к углублению межрелигиозного диалога. Он также вспомнил встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и отметил, что в стране на высоком уровне продвигаются мир и гармония.

Пашазаде передал кардиналу приветствия главы азербайджанского государства и рассказал о значении строящегося в Баку католического храма, который планируется завершить в 2027 году.

Меморандум стал первой инициативой, реализованной со ссылкой на Документ о человеческом братстве во имя мира во всем мире и совместной жизни от 4 февраля 2019 года. Соглашение подтверждает приверженность Азербайджана принципам толерантности и развитию межрелигиозного диалога.

Для реализации положений меморандума и поддержки межрелигиозного диалога стороны создадут Постоянный совместный комитет.

Договоренность о подписании документа была достигнута в июне этого года во время визита кардинала Кувакада в Азербайджан. До сих пор Святой престол заключал аналогичные меморандумы преимущественно с государственными структурами.