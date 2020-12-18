«Мне сообщили, что там около 5,4 граммов вещества при том, что задача стояла собрать 0,1 грамма», — приводит слова министра телеканал NHK.

Министр отметил, что это результат всей команды, работавшей над проектом «Хаябуса-2», а также институтов и предприятий, принявших в нем участие.