Министр отметил, что это результат всей команды, работавшей над проектом «Хаябуса-2», а также институтов и предприятий, принявших в нем участие.
Дата: 2020/12/18 18:30
Раздел: Мир
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