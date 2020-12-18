Инстаграм-блогер из Ирана, 19-летняя Фатима Хишванд, более известная как Сахар Табар или «зомби-версия» актрисы Анджелины Джоли, была отпущена под залог спустя неделю после оглашения своего сурового приговора — 10 лет лишения свободы из-за публикаций в соцсети, сообщает Daily Mail.

Как рассказала журналистам активистка Масих Алинеджад, такое послабление от властей в судьбе девушки произошло благодаря «массовому давлению» со стороны СМИ, которые активно придавали огласке происходящее с Табар.

Стоит отметить, что именно Алинеджад и стала инициатором обращения к актрисе Анджелине Джоли, которое и всколыхнуло общественность. При этом ранее блогерше уже отказывали от освобождения под залог, даже после того, как она заразилась коронавирусом в тюрьме.

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