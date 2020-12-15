Специалисты Vade Secure обнаружили волну спама, которую рассылают киберпреступники. Об этом сообщается на сайте компании, занимающейся защитой систем электронной почты.

Отмечается, что крупные атаки зафиксировали во Франции, Италии, Дании и США. Киберпреступники нашли способ обойти фильтрацию почтовых систем, из-за чего сообщения со спамом попадают в папку Входящие.

Так, один почтовый клиент получил около 300 тысяч спам-сообщений за день. Это привело к необходимости отключить учетную запись и сбросить данные.

В Vade Security предполагают, что злоумышленники используют инструмент Email Appender, который продается в даркнете по подписке. Он позволяет напрямую подключаться к взломанным учетным записям электронной почты через IMAP.

Приложение перебирает логины и пароли, чтобы авторизоваться на email-сервере, открывает почтовый ящик жертвы и добавляет в него вредоносное сообщение.

Специалисты опасаются, что, учитывая простой интерфейс программы и модель распространения, подобные атаки могут стать очень популярными и перерасти в более сложные угрозы.

Minval.az