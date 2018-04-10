Израилю придется ответить за ракетный удар по сирийской авиабазе, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбара Велаяти, передает РИА Новости.

В ночь на понедельник израильские ВВС атаковали авиабазу Тифор. По данным российского Минобороны, удар нанесли два истребителя F-15 — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. В результате инцидента погибли несколько иранских советников, российские военные не пострадали.

Тегеран назвал случившееся нарушением суверенитета Сирии, которое противоречит всем международным нормам.

Minval.az