В Великобритании сомалиец сбил пятерых пешеходов, после чего покинул место происшествия. Инцидент произошёл днём 27 июня на улице Илинг-Бродвей в районе Илинг, сообщили в пресс-службе полиции.

В результате происшествия пострадали пять человек. Двоим оказали медицинскую помощь на месте, а троих доставили в больницу.

Виновника ДТП вскоре остановили в соседнем районе Грейндж-Парк. Выяснилось, что за рулём находился 34-летний гражданин Великобритании, родившийся в Сомали. Его задержали по подозрению в опасном вождении и покушении на убийство.

