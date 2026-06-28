В министерстве иностранных дел Бахрейна заявили, что Иран атаковал королевство ракетами и дронами. Об этом сообщает BNA.

В МИД королевства призвали Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание, чтобы «выполнить свои обязательства по обеспечению реализации резолюции 2817».

«Прозвучали сирены. Призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в еще одном заявлении МИД Бахрейна, опубликованном в X.

Ранее МВД Бахрейна уже предупреждало граждан о включении сирен.