Российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) одержал победу над бразильцем Мичелом Перейрой на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.

Бой прошел в средней весовой категории и завершился победой Магомедова единогласным решением судей (все — 29:28).

«Спасибо, Азербайджан! Спасибо всем. Я еще вернусь на эту землю, и вы увидите: скоро я заберу этот пояс. Мое сокровище пиратское никуда не уйдет. Моя цель впереди, и ничто меня не остановит. Всевышний дает мне силы — полный вперед», — сказал Магомедов в эфире «Матч ТВ».