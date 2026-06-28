В Германии обновлен абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений. 27 июня показатель составил 41,5 градуса Цельсия, передает агентство DPA со ссылкой на предварительные данные Германской метеослужбы (DWD).

Температурный рекорд в стране, как сообщили метеорологи, фиксируется уже второй день подряд. Предварительный пиковый показатель в 41,5 градуса был зарегистрирован в 16:20 (17:20 мск) в Меккерн-Древице (федеральная земля Саксония-Анхальт). 26 июня DWD зафиксировала в Саарбрюккен-Бурбахе температуру 41,3 градуса — на тот момент самый высокий показатель за всю историю наблюдений в Германии. В субботу этот рекорд на той же метеостанции был снова побит: в 15:00 (16:00 мск) термометр на северо-западе столицы Саара показал 41,4 градуса.

Все эти данные являются предварительными и впоследствии могут быть скорректированы метеослужбой. Предыдущий абсолютный рекорд жары в Германии составлял 41,2 градуса Цельсия — он был зафиксирован 25 июля 2019 года в Тенисворсте и Дуйсбург-Баэрле (земля Северный Рейн-Вестфалия).