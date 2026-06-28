Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанес удары по многочисленным целям в Иране, включая хранилища ракет и беспилотников, а также по береговым радарам. Он назвал это ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».



«Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое мы столь успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать»,- предупредил Трамп.

В свою очередь, в Тегеране заявили, что удары США по Ирану являются нарушением Устава ООН, а также договоренностей об урегулировании конфликта, достигнутых между Тегераном и Вашингтоном.

«МИД исламской республики решительно осуждает авиаудары армии США, нанесенные в ранние часы воскресенья <…>. Эти жестокие нападения, являющиеся явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, а также статьи 1 Меморандума о взаимопонимании по прекращению навязанной войны, показывают, что режим США не придает ни малейшего значения своим обязательствам», — сказано в заявлении МИД Ирана.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Иран готов защищать национальный суверенитет и территориальную целостность в соответствии со статьей 51 Устава ООН.