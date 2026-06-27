США нанесли удар по школе в иранском Минабе из-за сбоя в разведданных. Служба разведки США допустила несколько просчетов из-за несогласованности между ведомствами и неточностей во внутренней системе сбора данных, что привело к удару по школе конце февраля, в результате которого погибли 175 человек. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, еще в 2019 году аналитик американской разведки предупредил во внутренней неофициальной системе, что один из объектов, рассматриваемых Пентагоном в качестве потенциальной цели, на самом деле является учебным заведением.

По данным Bloomberg, из-за разобщенности баз данных эта информация так и не дошла до командования.

28 февраля иранские власти заявили о нанесении удара по начальной школе для девочек в Минабе. Погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 получили ранения.